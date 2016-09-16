Андрей Данилко заявил, что Максим Фадеев стоит за его травлей в России

Верка Сердючка вспомнила о Евровидении-2007 и треке Lasha Tumbai.

Андрей Данилко в рамках YouTube-шоу "И грянул Грэм" заявил о том, что перестал общаться с продюсером Максимом Фадеевым и генеральным директором "Первого канала" Константином Эрнстом после международного песенного конкурса "Евровидение", которое состоялось в 2007 году. Украинский артист отметил, что его очень любили в России из-за его композиции Lasha Tumbai, которую он исполнял в образе Верки Сердючки.

Был включен механизм пропаганды, когда навязали, что я плюнул в лицо России. И все поверили, что я пел "Russia goodbye". Некоторые артисты, с которыми я был в хороших отношениях, подходили и спрашивали, что я пел. Они верили пропаганде. Я на себе это испытал. Эту машину. Андрей Данилко, исполнитель

Украинский певец отметил, что в соревновании принимала участие группа продюсера "Серебро". Девушки по плану Максима Фадеева должны были занять второе место, но в итоге его получила Верка Сердючка. До этого момента у Андрея Данилко были прекрасные отношения с российским шоу-бизнесом, но ему решили не прощать успеха.

Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы.

Фото и видео: YouTube / И Грянул Грэм