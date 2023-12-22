Прокуратура проверит гимназию в Кировске из-за буллинга учащейся

По данным СМИ, в соцсетях появились сообщения о том, что гимназистки унижали школьницу и травили подростка.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кировской городской прокуратурой организована проверка информации о возможном нарушении прав несовершеннолетней учащейся гимназии в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, действием ответственных должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики. Особое внимание прокуроры уделят соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней.

По данным СМИ, в соцсетях появились сообщения о том, что гимназистки унижали школьницу и травили подростка.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области (архив)