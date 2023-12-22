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Прокуратура проверит гимназию в Кировске из-за буллинга учащейся
Сегодня, 16:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проверит гимназию в Кировске из-за буллинга учащейся

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По данным СМИ, в соцсетях появились сообщения о том, что гимназистки унижали школьницу и травили подростка.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кировской городской прокуратурой организована проверка информации о возможном нарушении прав несовершеннолетней учащейся гимназии в  Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, действием ответственных должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики. Особое внимание прокуроры уделят соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней.

По данным СМИ, в соцсетях появились сообщения о том, что гимназистки унижали школьницу и травили подростка.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области (архив)

Теги: буллинг, травля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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