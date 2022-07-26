Владимир Коробка раскрыл, почему не сработались Фадеев и Гагарина

Он отметил, что на тот момент певица была очень убедительна.

Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка раскрыл, почему не сработались продюссер Максим Фадеев и певица Полина Гагарина. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "ЯНА ЧУ"

Коробка напомнил, что во время прослушивания Фадеев играл за роялем, а Гагарина исполняла песню. Он подчеркнул, что певица не сильно понравилась продюсеру, поскольку они расстались. Педагог также добавил, что на тот момент Гагарина была очень убедительна.

Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления. Владимир Коробка, педагог по вокалу

Ранее Яна Чурикова назвала причины провала "Новой Фабрики звезд".

Видео: YouTube / ЯНА ЧУ