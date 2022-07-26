Владимир Коробка раскрыл, почему не сработались Фадеев и Гагарина

Педагог по вокалу проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка раскрыл, почему не сработались продюссер Максим Фадеев и певица Полина Гагарина. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "ЯНА ЧУ"
Коробка напомнил, что во время прослушивания Фадеев играл за роялем, а Гагарина исполняла песню. Он подчеркнул, что певица не сильно понравилась продюсеру, поскольку они расстались. Педагог также добавил, что на тот момент Гагарина была очень убедительна.
Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления.
Владимир Коробка, педагог по вокалу
Ранее Яна Чурикова назвала причины провала "Новой Фабрики звезд".
Видео: YouTube / ЯНА ЧУ
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