Ведущая объяснила, что проект "не попал" в современные потребности аудитории.

Российская телеведущая Яна Чурикова назвала причины провала "Новой Фабрики звёзд". Она напомнила, что в начале 2000-ых реалити-проект считался одним из самых популярных телевизионных шоу, поэтому в 2017 году его было решено перезапустить. Однако обновленная программа не имела такого масштабного успеха в отличие от своего предшественника. Ведущая оригинального проекта Яна Чурикова объяснила, чем обусловлен такой провал рейтинга.

Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному. Яна Чурикова, телеведущая

Яна Чурикова также в шутку назвала еще одну причину неуспеха шоу. По ее мнению, телепрограмма провалилась, потому что роль ведущего была отдана не ней.

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Фото и видео: YouTube / Яна Чу