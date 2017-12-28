Ирина Дубцова: черпаю вдохновение из каждой новой любви

Не так давно в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с одной из главных героинь вечера певицей Ириной Дубцовой.

Ирина много поет о любви. Мы решили узнать её мнение о том, случается ли настоящая любовь один раз и навсегда, или это чувство может приходить к людям не единожды.

Я творческий человек, а творческие люди нуждаются во вдохновении, которое часто черпается как раз из любовных чувств. Поэтому, я абсолютно уверена, что любовь может случиться с человеком не единожды за долгую счастливую жизнь. И я считаю, что когда любовь проходит, когда хотя бы малейшие сомнения есть в том, что любви больше нет, нужно расставаться, и обязательно найдется твое настоящее счастье, которое предназначено именно для тебя. Ирина Дубцова

Ирина - бывшая участница и победительница Фабрики Звезд 4. Корреспондентам нашего канала стало интересно, следила ли певица за новой Фабрикой Звезд, и кто из участников новой Фабрики по её мнению может стать звездой в будущем.

Слежу в инстаграме, потому что не удается посмотреть телевизор, в связи с артистическим графиком. Дважды я участвовала в концертах, ребята очень талантливые. Я, конечно же, радуюсь успехам Дани Рувинского, потому что я была в жюри на X-факторе. Это была как раз моя команда, и у меня была категория "дети", а Даня тогда был еще очень маленьким. Ему было 14 лет, а сейчас он вырос, и я желаю ему успехов. Еще мне очень нравится Гузель Хасанова, у неё есть внутренний стержень, мне нравятся такие личности.

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева