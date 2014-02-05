В Северной столице состоялся концерт лауреатов Премии "Золотой Граммофон-2024"

Он стал предвестником торжеств, запланированных по случаю 80-летия Великой Победы.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов Национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Особенностью состоявшегося в Ледовом дворце мероприятия в этом году стали номера, посвященные 80-летию Победы, – рассказывают в пресс-службе Русского Радио.

Начало концерта в честь скорого праздника ознаменовало исполнение песни "Священная война" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Легендарную композицию XX века исполнили все артисты, которым в этот вечер предстояло выступить со своими номерами.

Следом за ней со сцены прозвучала песня "Солнечный круг". Данный номер звезды сыграли вместе с юными артистами. Сольный тематический номер достался Елене Север, которая исполнила патриотическую композицию "Верните память". Она же открыла особое вступление "Золотого Граммофона" в этом году.

Судьба Родины, ее будущее зависят от каждого из нас. И мы должны жить ради будущего, ради детей, во имя света и любви. Мы не могли обойти стороной юбилей Победы. Так пусть же с нашего мероприятия открывается серия торжеств по случаю 80-летия Великой Победы. Елена Север, российская певица

В этом году на концерте лауреатов "Золотого Граммофона" прозвучали не только лучшие песни прошлого года, но также и самые популярные и полюбившиеся ранее композиции и знаменитые песни прошлого. Как и прежде, на сцену вышли как мэтры музыкальной индустрии, так и восходящие звезды.

Вечером 16 марта в Ледовом дворце собрались Лариса Долина, Денис Майданов, "Земляне", Artik & Asti, Владимир Пресняков, Dabro, Reflex, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юрий и Владимир Киселевы, Артур Пирожков, SEREBRO, Александр Шоуа и группа "Непара", Александра Воробьева, Марина Бриз, Александр Панайотов, Хабиб, Анастасия Барашкова & Samoel. Многие из них отмечали радушие петербургской публики.

Для меня выступать здесь вдвойне волнительно. Санкт-Петербург – мой любимый родной город. С одной стороны, стены здесь должны помогать, с другой стороны, это двойная ответственность. Зрители всегда здесь встречают тепло и очень доброжелательно. Публика "Золотого Граммофона" отличается тем, что где бы мы ни проводили это мероприятие, зрители очень внимательны, целый год они ждут этого момента, и всю любовь и тепло выплескивают на артистов. Елена Север, российская певица

Лариса Долина в свою очередь отметила, что в Петербурге публика встречает артистов так же тепло, как в Москве (а, может быть, даже теплее). Она подчеркнула важность того, что в этом году лауреаты Премии исполнили не только свои хиты, но и значимые для российского общества композиции прошлого.

Традиция отмечать "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге после Москвы существует всегда, пока существует "Золотой Граммофон". Это закон непреложный. Очень интересная и правильная традиция. Две столицы соревнуются в гостеприимстве. Это неплохой момент: показать каждому городу, на что он способен. Много артистов, родившихся в Санкт-Петербурге, приезжают к себе домой. И это прекрасно – приезжать домой и выступать. Александр Шоуа, российский композитор

Как отметили в пресс-службе "Русского Радио", "Золотой Граммофон", отгремевший в Северной столице накануне, вновь отразил прелесть русскоязычной музыки, а также с помощью легендарных композиций оживил историю и напомнил о подвигах наших предков.

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Фото: Русское Радио