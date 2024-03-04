В Ледовом дворце состоится концерт лауреатов "Золотого Граммофона"

В этом году концерт станет уникальным: зрители услышат не только свежие композиции, но и легендарные хиты прошлых лет, знакомые каждому.

Ледовый дворец Санкт-Петербурга 16 марта примет одно из самых ожидаемых музыкальных событий года – концерт лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". На сцене выступят звезды, чьи хиты стали саундтреками для миллионов слушателей.

В этом году концерт станет уникальным: зрители услышат не только свежие композиции, но и легендарные хиты прошлых лет, знакомые каждому. На одной сцене выступят мэтры отечественной эстрады и молодые артисты, покорившие сердца слушателей "Русского Радио". Ведь главные критерии получения "Золотого Граммофона" – любовь публики и народное признание.

В числе участников концерта – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Artik & Asti, Артур Пирожков, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Денис Майданов, SEREBRO, Елена Север, Dabro, Юрий Киселев, Хабиб, Александр Панайотов, Reflex, Александра Воробьева.*

Музыкальный вечер в Ледовом дворце обещает стать по-настоящему грандиозным – с эффектными постановками, масштабным световым шоу и атмосферой праздника, который объединяет поколения.

*Список артистов может измениться.

Фото: пресс-служба "Русской Медиагруппы"