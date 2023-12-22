Фронтмен Hi-Fi Митя Фомин о поврежденном в Самарканде пальце: Я видел свою кость

После травмы мизинец артиста стал чуть больше, чем был раньше. Но певец не унывает.

На шоу "Выжить в Самарканде" исполнитель хита "Всё будет хорошо" и фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин получил серьезную травму. Он сломал мизинец левой руки во время испытания. На премии "Золотой граммофон" в Петербурге певец рассказал, как он повредил палец и что теперь с его рукой.

Участникам программы пришлось взбираться на высоту, затем идти через тоннель с сеном, ползти по грязи и ломать кирпичную стену. Piter.tv стало известно, что, выполняя последнее задание, артист и сломал палец. Сняв перчатку, он увидел глубокую рану и кровь.

Думал, ушиб. Снимаю (ред. перчатку), а это, оказалось, просто такое ощущение. Будто ударили кувалдой по пальцу. Митя Фомин, певец

Пострадавшего доставили в больницу. Там артисту сделали рентген и наложили гипс.

Палец шили при мне. Это было очень смешно, потому что в Самарканде, я так понимаю, немного больниц, но меня почему-то определили в самую дальнюю… Мне на самом деле не было больно, но мне было очень неприятно, так как я не понимал, что это такое (сшивается это или ампутируется). Может быть, у меня порвалось там что-то. То есть была даже вероятность, что меня повезут в микрохирургию в Ташкент. Я реально видел свою кость. Митя Фомин, певец

Артист показал журналистам палец после травмы. Он рассказал, что в течение двух недель после получения травмы он чувствовал боль. Кроме того, было трудно одеваться. Теперь мизинец сгибать тяжело, отметил Митя Фомин.

Конечно палец сросся, слава богу, но дело в том, что он уже не будет прежним, так как он стал чуть больше. Митя Фомин, певец

Певец не унывает из-за случившегося. Он сказал, что после шоу сделал важные жизненные выводы.

И тогда я ещё раз убедился в том, что не надо гневить Бога. Не нужно кликать беду, надо радоваться всем своим ощущениям, всему что у вас есть. Благодарить за это Бога, вселенную. У меня было всё хорошо: я был в крутом реалити, на меня смотрела вся страна, сопереживала мне, у меня всё в порядке с концертами. Митя Фомин, певец

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Видео: Piter.tv