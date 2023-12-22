Mia Boyka рассказала Piter.tv, о чем будет ее новый трек с Камилой Валиевой

Певица рассказала, что песня будет в формате детской частушки. Над проектом уже началась работа.

На премии "Золотой граммофон" в Петербурге Mia Boyka рассказала Piter.tv, что весной выпустит совместную песню с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Премьера трека запланирована на 26 апреля – день рождения спортсменки, сообщают СМИ.

Певица отметила, что песня будет о движении к победе, о воле. Исполнительницы выбрали формат детской частушки. Mia Boyka призналась, что публика попросила ее выпустить новую композицию для детской аудитории.

Это будет в формате детской частушки. Потому что в прошлом, можно так сказать, я была артистом для детей... Я знаю, какую нужно песню надо написать, чтоб детям понравилась. А Камила еще молоденькая. У нее большая детская аудитория. И меня дети еще тоже не забыли и периодически мне пишут и просят что-то для них выпустить. Поэтому я подумала, что будет классно выпустить такой коллаб. Поэтому ждите! Мы работаем, собираемся на студии, готовим для вас классную песню! Mia Boyka, российская певица

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Видео: Piter.tv