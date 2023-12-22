Денис Майданов рассказал, где любит отдыхать в России

Певец признался, что предпочитает путешествовать на машине, чтобы увидеть как можно больше интересных мест.

На премии "Золотой граммофон" артист Денис Майданов рассказал журналистам, что самым любимым местом в России для него стал полуостров Крым. Он назвал этот регион "жемчужиной" страны, стало известно Piter.tv.

Я очень люблю Крым. Я его обожаю. Это место, в которое я постоянно приезжаю со своей семьей. Приезжаю на машине для того, чтобы колесить вдоль и поперек по Крыму. Там потрясающее количество исторических и природных мест. Это жемчужина России, куда нужно обязательно всем приезжать. В Крыму, как только определенные события закончатся, турпоток вновь возрастет. Денис Майданов, певец

Ранее мы показали, как прошло шоу "Золотой граммофон-2024" в Петербурге.

Видео: Piter.tv