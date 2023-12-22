"Золотой граммофон-2024": на сцену вышел отмененный Киркоров в новом образе

Престижная российская музыкальная премия нашла своих героев. Шоу прошло 25 февраля в Ледовом дворце.

Популярные артисты приехали в Петербург, чтобы подвести итоги уходящего года и получить заслуженные награды. На концерте выступили Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Денис Клявер, Николай Басков, Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Mia Boyka, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Artik&Asti, Василий Герелло, Марко Радинович, Ружена Рублева, Ольга Шультайс.

Главным событием концерта стало возвращение Филиппа Киркорова на сцену. Об участии артиста в программе мы узнали только во время шоу. Признанного короля российской эстрады убрали из списка участников премии после декабрьских событий. Но певец все-таки приехал в Ледовый дворец и даже стал ведущим программы, что очень удивило зрителей и даже артистов. Киркоров открыл концерт композицией "Я вновь хочу увидеть Ленинград", что стало его первым выступлением на большой сцене после громкого скандала. Смысл песни оказался особенно актуален в ситуации артиста. Интересно, что в этот раз король эстрады вышел на сцену в новом, нетипичном образе. Он кардинально сменил имидж. По красной дорожке певец прошелся черно-белом костюме, надев минимум аксессуаров. Ярким акцентом стали золотые цепи и лаконичные черные очки. Журналисты обратили внимание и на прическу артиста – он перекрасился в шатена и коротко подстригся. В этот раз Киркоров отказался от яркого образа. Журналисты спросили у певца, почему он решил выбрать для премии некричащий наряд.

Мне стало скучно с самим с собой. А если мне стало скучно, то и публике тоже стало скучно. Я никогда не заставлю людей скучать. Я буду всегда удивлять. Мне нужно было время, чтобы подумать о той форме, которую хотелось бы сегодня донести до моего зрителя. И я ее придумал. Разве я переставал вас удивлять своими образами? Еще раз говорю, конфетка останется, а вот фантик будет меняться. Я себя сам никогда не предам. Я пел и буду петь о любви всегда. А уж какой я надену костюмчик – это вопрос моды, времени и уместности ситуации. Я даже не знаю, какой я буду завтра. Филипп Киркоров, певец

Вместе с королем эстрады концерт вели Николай Басков и Елена Север. Программа имела патриотический оттенок. На сцену 25 февраля вышли бойцы СВО. Их наградили деньгами за ликвидацию тяжелой бронетехники западного производства. Также артисты исполнили совместную песню "Русские идут!". Ее спели Филипп Киркоров, Елена Север, Владимир Киселев, Митя Фомин, группа "Земляне", Mia Boyka и другие.

В этом году концерт "Золотого граммофона" имеет благотворительный характер — все звезды, выступавшие в Петербурге, отказались от гонорара. Они попросили направить средства, полученные от продажи билетов, на помощь нуждающимся.

Артисты, как обычно, удивили зрителей и журналистов своими яркими нарядами, ведь ежегодная премия — это еще одна причина следить за новомодными и обескураживающими трендами. Российская эстрадная певица и композитор Ольга Шультайс вышла на красную дорожку дважды, сменив розовый блестящий наряд на золотое платье. Она рассказала Piter.tv, в чем концепция блистательных образов.

У меня еще и туфельки очень красивые. Все очень просто. "Золотой граммофон" – золотая я. А розовый наряд с шубой мне просто очень понравился. А еще я впервые выступила на этом шоу. Ощущения кайфовые. Ольга Шультайс, певица

К журналистам вышел и фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин. Он рассказал, что для является высшей наградой.

Для меня – полные залы, благодарные зрители, чтобы люди приходили на концерт и радовались, получали здесь то, зачем пришли. Митя Фомин, певец

Мы поговорили и с популярной молодой певицей Mia Boyka, узнали об опыте сотрудничества с Сергеем Лазаревым – артисты под Новый год исполнили песню "Я это ты" Мурата Насырова. Исполнительница рассказала, чему научилась у старшего коллеги.

Я научилась, конечно, профессионализму. Ну, я надеюсь, что научилась. Сережа все четко делает. Он может стоять, пить кофе и, как только он войдет в кадр, сразу включится и отыграет свою роль. Все писали и пишут, что он прочувствовать умеет песню. Это так и есть. Но у него очень лютый график, у меня тоже. Поэтому мы с Сережей до сих пор, к сожалению, не записали совместный рилс после клипа. Но сегодня он здесь, как мне сказали, и я после интервью планирую пойти к нему в гримерку, чтобы снять совместный ролик. Mia Boyka, певица

В этот вечер журналисты часто спрашивали у артистов, в каком уголке мира они больше всего любят отдыхать. В любви Петербургу признались "Земляне" и оперный певец Василий Герелло.

Праздник прошел душевно, без скандалов. В этот раз артисты не задирали друг друга и много говорили о любви к родине.

Видео: Piter.tv