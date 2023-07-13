Концерт "Золотой граммофон" пройдет 16 марта в Ледовом дворце. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Для петербуржцев выступят лауреаты Национальной музыкальной Премии "Золотой граммофон". Артисты исполнят самые популярные песни, ставшие визитными карточками своего времени.

В этом году "Золотому граммофону" исполняется 30 лет. Зрителей ожидают масштабная постановка, грандиозные спецэффекты и уникальные номера. На сцену выйдут Дима Билан, Лариса Долина, Artik&Asti, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Dabro, Хабиб, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, REFLEX, Денис Клявер, Александра Воробьева, Денис Майданов, Елена Север, SEREBRO и другие.

Фото: pxhere