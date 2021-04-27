Телеведущая Чурикова рассказала о смерти Пьера Нарцисса

Телеведущая выразила надежду, что в памяти россиян Пьер Нарцисс останется как музыкант, дарящий свое искусство и улыбку.

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что музыкант Пьер Нарцисс всегда был позитивным и жизнерадостным, в его смерть невозможно поверить, передает телеканал "360".

По словам Чуриковой, у него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что. Телеведущая выразила надежду, что в памяти россиян Пьер Нарцисс останется как музыкант, дарящий свое искусство и улыбку.

Добавим, что полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Российским зрителям он известен по проекту "Фабрика звезд" и популярному хиту "Шоколадный заяц".

Ранее мы сообщали, что в 45 лет умер певец Пьер Нарцисс.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @pierrenarciss