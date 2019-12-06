Фадеев представил публике нового артиста лейбла

Российский продюсер Максим Фадеев представил публике нового артиста своего лейбла. Его новым проектом стала певица под именем MAYRUN.
"Возможно вам покажется знакомым это лицо, но поверьте - вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA – MÁYRUN", - написал Фадеев в своем Instagram (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).
Продюсер рассказал, что очень много работал с певицей. Они создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в слушателях.
Фадеев также представил в Instagram новый трек MAYRUN "Глубоко". Он доступен для скачивания на всех площадках.
Подписчики Макса послушали песню и пришли к выводу, что она ничем не отличается от творчества прежних артистов лейбла – распущенной группы SEREBRO и проекта Molly (Ольга Серябкина). Голос MAYRUN и вовсе показался им похож на вокал Елены Темниковой. "Это поет Серябкина или Темникова?" – задались вопросом удивленные подписчики продюсера.
Напомним, певица MAYRUN (Марианна Кочурова) – это экс-солистка группы SEREBRO последнего созыва. Она выиграла кастинг в 2019 году. Артистке 23 года, и она выпускница ГИТИСа, курса актрисы театра "Ленком" Елены Юрьевной Шаниной.
Стоит отметить, что распуская все проекты MALFA, Фадеев утверждал, что расстается со всеми артистами и набирает новых. Даже Ольга Серябкина, с которой продюсер дружил и очень уважал как автора песен, не осталась в деле (после этого певица практически нигде не появляется). А вот Марианна продолжила сотрудничество с продюсером, что, несомненно, вызвало вопросы у поклонников Фадеева.
Ранее мы писали, что киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом.
Видео: Instagram / fadeevmaxim
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