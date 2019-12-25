Глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной

Он подчеркнул, что следует переписать регламент их работы.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеер предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела журналистки Ирины Славиной. По его словам, следует уточнить регламент действий сотрудников силовых ведомств, а также усилить контроль за их работой. По его мнению, это поможет избежать инцидентов, подобных случая со Славиной.

Фадеев отметил, что следует разобраться, почему силовики действуют именно так.

То ли из-за непрофессионализма, то ли действительно кого-то хотят устрашать. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека

Он подчеркнул, что следует переписать регламент их работы, чтобы они не могли большой оперативной группой приезжать к свидетелю в 6 утра и устраивать обыск. Фадеев отметил, что после недавней встречи СПЧ с президентом надеется на соответствующее поручение.

Ранее Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей.

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