Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей

Политик обсудил гибель журналистки с представителями СПЧ России.

Владимир Путин не стал связывать гибель Ирины Славиной с действиями следователей. Об этом глава государства заявил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По мнению политика, напрямую смерть журналистки в Нижегородской области не связана со злоупотреблением со стороны следственных органов. Ранее о чрезмерном внимании со стороны правоохранительных органов главе РФ рассказал член СПЧ Евгений Мысловский. Он напомнил, что до трагедии дома у погибшей прошел обыск, хотя женщина лишь проходила свидетельницей по делу.

Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже фигуранткой уголовного дела….Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что правозащитник ранее упомянул о том, что Славину считали психически неуравновешенным человеком.

Напомним, что Ирину Мурахтаеву (Славину) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. За час до гибели журналистки она написала в собственном аккаунте пост об обыске в ее квартире. В Следственном комитете заявили, что женщина проходила в качестве свидетеля по делу, ее не подозревали и не обвиняли.

Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.