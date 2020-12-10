Политик призвал помнить о том, чем "широкая амнистия" закончилась для из-за действий Временного правительства.

Владимир Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России. Об этом глава государства заявил на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По поводу широкой амнистии - надо здесь внимательно посмотреть….Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила Владимир Путин, президент России

Российский лидер напомнил коллегам, что Временное правительство выпустило из-за решетки большое число задержанных граждан. После этого на улицах крупнейших городов начались беспорядки.

Президент отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.

Видео: kremlin.ru