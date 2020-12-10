Владимир Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России. Об этом глава государства заявил на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По поводу широкой амнистии - надо здесь внимательно посмотреть….Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила
Владимир Путин, президент России
Российский лидер напомнил коллегам, что Временное правительство выпустило из-за решетки большое число задержанных граждан. После этого на улицах крупнейших городов начались беспорядки.
Президент отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.
Видео: kremlin.ru
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