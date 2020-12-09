Политик вспомнил о дефиците во времена СССР.

Владимир Путин предупредил о недопустимости ситуации, когда людям не хватает денег на продукты. Об этом президент РФ сообщил кабинету министров на правительственном заседании. Он попросил коллег обратить внимание на такие обращения.

Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском союзе есть все, только не всем хватает" Владимир Путин, президент России

Глава государства узнал у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о показателях самообеспеченности по основным продуктам питания. Чиновник ответил, что все необходимые показатели достигнуты. Путин напомнил, что в СССР не хватало продуктов из-за дефицита, а сейчас - потому что у населения нет денег на покупку по тем ценам, что наблюдаются на внутреннем рынке.

Путин назвал работу в ОПЕК+ важнейшим направлением для страны.

Видео: kremlin.ru