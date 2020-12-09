Президент РФ заслушал доклад Александра Новака по проведенному заседанию в рамках сделки ОПЕК+.

Президент России Владимир Путин назвал работу в ОПЕК+ важнейшим направлением для страны. Об этом глава государства заявил в рамках правительственного заседания. Политик получил вице-премьеру РФ Александру Новаку рассказать о ситуации с партнерами в рамках сделки. Он заметил, что результаты работы по ОПЕК+ важны для коллег, так как благодаря им можно ориентироваться на перспективы в энергетической отрасли.

Для нас это направление является важнейшим, нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках...От этого и у нас многое зависит Владимир Путин, президент России

Напомним, что ранее стало известно о том, что 3 декабря министры стран-альянса договорились о постепенном наращивании добычи нефти с 1 января 2021 года. Это механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тысяч б/с ежемесячно.

Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%.

Видео: kremlin.ru