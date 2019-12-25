Рубль растет до трехмесячного максимума на фоне сделки ОПЕК+. Об этом говорят данные Московской биржи.
Цена на американскую валюту снизилась на 68 копеек - до 74,39 рублей. До этого она опустилась до 74,26 рублей.
Евро подешевел до 90,29 рублей, подешевев на 59 копеек.
Накануне стало известно, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 0,5 миллионов баррелей в сутки. Россия сможет добывать 125 тысяч баррелей в сутки.
Ранее Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+.
Фото: pixabay.com
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