С января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 0,5 миллионов баррелей в сутки.

Рубль растет до трехмесячного максимума на фоне сделки ОПЕК+. Об этом говорят данные Московской биржи.

Цена на американскую валюту снизилась на 68 копеек - до 74,39 рублей. До этого она опустилась до 74,26 рублей.

Евро подешевел до 90,29 рублей, подешевев на 59 копеек.

Накануне стало известно, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 0,5 миллионов баррелей в сутки. Россия сможет добывать 125 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+.

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