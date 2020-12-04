Эксперт рассказал о соглашениях по ОПЕК+ между странами.

Александр Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+. Чиновник отметил, что в рамках соглашения страны будут наращивать добычу топлива с января 2021 года на 500 тысяч баррелей ежесуточно. С апреля объем извлечения нефти будет нарощен на 2 млн баррелей относительно текущих показателей. Об этом эксперт заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала, по 500 000 баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 млн баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций Александр Новак, вице-премьер России

Новые соглашения ОПЕК+ отличаются от предыдущих в том, что раньше встречи на уровне министров велись раз в шесть месяцев. На таких заседаниях принималось решение по сокращению объемов добычи нефти. Теперь встречи будут проводиться раз в месяц.

Bloomberg сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+.

Bидео: YT / Россия 24