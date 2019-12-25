Новак: углеводороды десятилетиями будут оставаться ведущими источниками энергии

Вице-премьер России выступил на Российско-германском сырьевом форуме.

Александр Новак заявил, что углеводороды десятилетиями будут оставаться ведущими источниками энергии, а поэтому сохранят свою значимость. Об этом вице-премьер России рассказал коллегам на Российско-германском сырьевом форуме.

Мы также видим, что углеводороды останутся ведущим источниками энергии в течение ближайших десятилетий и важно обеспечить их использование в максимально чистом виде наравне с задействованием новых источников энергии Александр Новак, вице-премьер России

Эксперт напомнил, что Москва поддерживает международные усилия в рамках программы по противодействию климатическим изменениям, а также по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. Россия выступает за всеобщий доступ к энергии и чистым технологиям. Ряд российских производств объявили о переходе на "углеродную нейтральность" к 2050 году.

По словам Новака, доля чистой энергии в РФ увеличится до 90 процентов к 2035 году. При этом, по словам эксперта, доля водорода в мировом энергобалансе достигнет 7-25 процентов к 2050 году.

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Фото: Piter.tv