Bloomberg сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+

Повышение уровня добычи, по словам источника "Ведомостей", ожидается в феврале 2021 года.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+. О смягчение ограничений в добыче нефти договариваются министры из России, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Один из источников издания утверждает, что Россия готова согласиться на смягчение в первом квартале 2021 года. При этом неизвестно, когда ожидается восстановление уровня добычи нефти. При этом Россия выступит с призывом придерживаться достигнутых договорённостей.

Повышение уровня добычи, по словам источника "Ведомостей", ожидается в феврале 2021 года.

Ранее Новак заявил, что углеводороды десятилетиями будут оставаться ведущими источниками энергии.

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