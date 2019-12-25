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Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%
Сегодня, 14:51
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matveyvn

Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%

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Сейчас общемировая добыча нефти сократилась на 6-7 миллионов баррелей в сутки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%. Об этом он рассказал на встрече ОПЕК+.

По словам Новака, решение организации по уровню добычи нефти полностью соответствует интересам России, так как позволяет увеличить на 125 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас общемировая добыча нефти сократилась на 6-7 миллионов баррелей в сутки.

Ранее Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+.

Фото: pixabay.com

Теги: нефть, новак, опек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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