Сейчас общемировая добыча нефти сократилась на 6-7 миллионов баррелей в сутки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия с января восстановит добычу нефти на 31%. Об этом он рассказал на встрече ОПЕК+.

По словам Новака, решение организации по уровню добычи нефти полностью соответствует интересам России, так как позволяет увеличить на 125 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас общемировая добыча нефти сократилась на 6-7 миллионов баррелей в сутки.

Ранее Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+.

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