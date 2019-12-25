Президент отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией

Владимир Путин поздравил участников российско-финляндского телемоста со 150-летием со дня начала железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.

В четверг, 10 декабря, президент России поздравил участников российско-финляндского телемоста не только со 150-летием железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки, но также с 10-летием запуска скоростного поезда "Аллегро". Об этом сообщил ТАСС.

Поздравление опубликовали на сайте Кремля. Президент напомнил, что магистраль стала неотъемлемой частью железнодорожной сети, связавшую Европу и Азию. Магистраль также важна в отношениях России и Финляндии, а качеству дороги уделяют внимание. Запуск "Аллегро" стал также примером продуктивного взаимодействия между двумя странами. За десять лет поезд перевез почти 4 миллиона пассажиров.

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Фото: Piter.TV