Эриикка Костинен прокомментировала вероятность приезда россиян в Финляндию на рождественские праздники.

В Финляндии рассказали, когда разрешат въезд российским туристам. В интервью журналистам "РИА Новостей" представитель МВД Эриикка Костинен заметила, что Хельсинки не даст возможность путешественникам находиться в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Согласно рекомендации Совета ЕС, перед открытием внешних границ государства-члены должны сначала открыть границы для других стран ЕС и Шенгенской зоны...По данным Национального института здравоохранения Финляндии, эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему плохая Эриикка Костинен, представитель МВД Финляндии

В ведомстве уточнили, что Финляндия и РФ заключили пакт о пересечении границ. В нем говорится о том, что движение между странами может быть запрещено в случае существования серьезной угрозы для здоровья. В Хельсинки заметили, что пандемия коронавируса является именно такой угрозой.

Напомним, что благоприятной эпидемиологической обстановкой Финляндия считает 25 случаев заражения COVID-19 на каждые 100 тысяч населения в течение 14 дней. В России данный показатель составляет около 175 новых пациентов.

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