Власти Финляндии собираются разрешить россиянам приехать на Рождество

Прибывшим в Финляндию туристам будут делать тест на коронавирусную инфекцию.

Власти Финляндии готовятся разрешить въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщило издание Yle.

Закон может вступить в силу в канун католического Рождества, то есть до 25 декабря. Прибывшим в Финляндию туристам будут делать тест на коронавирусную инфекцию.

На данный момент в стране действует запрет на въезд туристов из стран, где порог заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тысяч человек за две недели.

Финляндия свяжет Ленобласть и Европу новым маршрутом за 1 млн евро.

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