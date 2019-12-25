Финляндия свяжет Ленобласть и Европу новым маршрутом за 1 млн евро

Проект получил финансовую поддержку в рамках программы пограничного сотрудничества между Финляндией, РФ и ЕС.

Финско-российский культурно-исторический маршрут, названый в честь российского полководца Александра Суворова, получил более миллиона евро финансирования. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Проект получил финансовую поддержку в рамках программы пограничного сотрудничества между Финляндией, РФ и ЕС. Проект направлен на продвижение туризма в Ленобласти и Юго-Восточной Финляндии.

"Маршрут Суворова" будет идти из России через Финляндию до центральной Европы.

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