Эксперт раскрыл секрет счастья финнов

Финляндия третий год возглавляет рейтинг самых счастливых стран в мире.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований, профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Петербурге Эдуард Понарин в интервью "АиФ-Петербург" рассказал, чему можно научиться у финнов, чтобы стать счастливым.

Напомним, что Финляндия третий год возглавляет рейтинг самых счастливых стран в мире. Сами финны говорят, что не сравнивают себя с окружающими, одеваются примерно одинаково, ездят на машинах одного класса и обедают в ресторанах схожего уровня. В общем, живут без высоких ожиданий.

По мнению Понарина, эгалитаризм – важная составляющая финского счастья. В Финляндии не бросается в глаза социальное неравенство, как в США или России. Когда человек видит, как "в роскоши купаются другие", это делает его несчастным. Так, например, если сравнивать уровень счастья в Москве, Петербурге и Чебоксарах, то жители последних окажутся счастливее. Потому что в Чебоксарах нет множества дорогих ресторанов, витрин бутиков, машин элитного класса.

Такая скандинавская модель, когда люди зарабатывают по-капиталистически, а доходы распределяют по-социалистически, соответствует и установкам россиян. Ценность социальной справедливости очень важна для жителей России считает эксперт.

Кроме того, в Финляндии практически нет нищих: богатые платят большие налоги, которые затем государство распределяет, предлагая общественные блага всем.

Деньги и то, как они распределяются в обществе, - важная составляющая счастья, но не единственная. Есть и нематериальные факторы. Например, последние 12 лет экономика России фактически находится в состоянии стагнации из-за экономического кризиса, санкций и т. д., а индекс счастья у россиян растет. И это связано с ростом гордости за страну, которой в 1990-е, например, не было отметил Понарин.

Издание отметило, что, по последним данным, если говорить о России, , самыми счастливыми себя ощущают жители Чечни, Дагестана и Ханты-Мансийского АО, менее - Мордовии и Курганской области. Санкт-Петербург находится на 26-м месте, Москва - на 27-м.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка.

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