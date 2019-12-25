Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка

В среду, 28 октября, стало известно о том, что Петербург занял первое место в России по программе туристического кешбэка. Об этом об этом сообщает пресс-служба Смольного.
По словам главы Петербурга, в городе постепенно устраняются негативные экономические последствия, которые понесла туристическая отрасль во время пандемии коронавируса.
Внутренний туризм восстанавливает туристический поток в Петербург
Александр Беглов.
Отмечается, что Петербург стал пятым по стоимости бронирования.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург входит в топ-3 желаемых регионов для переезда россиян.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все