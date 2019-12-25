Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка

Туриндустрия обеспечивает в Петербурге порядка 100 тысяч рабочих мест.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что Петербург занял первое место в России по программе туристического кешбэка. Об этом об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам главы Петербурга, в городе постепенно устраняются негативные экономические последствия, которые понесла туристическая отрасль во время пандемии коронавируса.

Внутренний туризм восстанавливает туристический поток в Петербург Александр Беглов.

Отмечается, что Петербург стал пятым по стоимости бронирования.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург входит в топ-3 желаемых регионов для переезда россиян.

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