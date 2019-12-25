Петербург входит в топ-3 желаемых регионов для переезда россиян

В Москву соискатели едут за деньгами, в Краснодарский край за климатом, а в Петербург — за работой.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что Петербург попал в топ желаемых регионов для переезда россиян. Соответствующее исследование провела служба исследований hh.ru.

Переехать в Северную столицу из других регионов хотят 13 процентов россиян. На первом месте оказалась Москва. Россияне готовы туда переезжать из-за высоких зарплат. На втором месте – Краснодарский край, туда хотели бы переехать 18% опрошенных. Петербург оказался на третьем месте.

Около 53% россиян заявили, что в Петербурге привлекательная заработная плата. Также 46% опрошенных отметили возможность трудоустроиться в компании-лидеры своих рынков.

Стоит отметить, что при этом уехать из Петербурга хотят лишь 7% петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербург вернется сентябрьское тепло.

Фото:pixabay