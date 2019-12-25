Президент РФ призвал не "вешать на людей судимость".

Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Российский лидер встретился на совещании с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Политик пообещал оказать законопроект, касающегося гуманизации судебной системы, поддержку. Он добавил, что уже знает мнение председателя Верховного суда по этому вопросу.

Ваша идея о создании российского суда по правам человека - это просто надо проработать...Но в принципе, сама по себе идея правильная. Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни...Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях, с кем не бывает? Владимир Путин, президент России

Глава государства добавил, что для развития проекта потребуется финансирование, а также внесение изменений в судебную систему. Однако он признал необходимым отказаться от того, чтобы загонять человека в жесткие рамки, которые потом будут влиять на него всю жизнь.

Путин предложил "посмотреть" на перспективы широкой амнистии в России.