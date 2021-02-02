СПЧ анонсировал проверку из-за ситуации с задержанными в автобусе полиции

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что, по его информации, задержанные провели ночь в трёх автобусах.

Совет по правам человека при президенте РФ анонсировал проверку из-за ситуации с задержанными в автобусе полиции, которых арестовали после акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Ранее мы писали, что задержанных на митингах 31 января уже более девяти часов держат в автобусе возле изолятора временного содержания в деревне Сахарово. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Задержанные на акциях в поддержку Навального рассказывают, что их задержали более 40 часов назад. За это время их практически не кормили, не давали еды.

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что, по его информации, задержанные провели ночь в трёх автобусах — спецприёмники не готовы были их принять. Однако, отметил Фадеев, ему сообщили, что задержанных пустили в приёмник, им предоставили еду и воду, они находятся в тепле.

И по нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка. Валерий Фадеев, глава Света по правам человека



Видео: Telegram / ОВД-Инфо