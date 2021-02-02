Задержанных на митингах 31 января уже более девяти часов держат в автобусе возле ИВС

Многие вынуждены стоять, так как в автобусе не хватает сидячих мест для всех.

Задержанных на митингах 31 января уже более девяти часов держат в автобусе возле изолятора временного содержания в деревне Сахарово. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержанные на акциях в поддержку Навального рассказывают, что их задержали более 40 часов назад. За это время их практически не кормили, не давали еды.

С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. цитата одного из находящихся в автобусе.

По его словам, многие вынуждены стоять, так как в автобусе не хватает сидячих мест для всех.

Задержанные рассказывают, что в таких же условиях находятся многие люди в десятках автобусов, находящихся рядом с ИВС.

Ранее мы писали, что полиция заняла центр Петербурга в день суда над Навальным.

Видео: Telegram / ОВД-Инфо