Фадеев заявил о расторжении контрактов со всеми артистами

Весь контент MALFA отдала всем музыкантам, за исключением двух, в безвозмездное пользование.

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором заявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA.

По словам Фадеева, компания, бессменным руководителем которой он является уже 30 лет, расторгла контракты со всеми музыкантами без исключения. Весь контент MALFA отдала своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. Однако с двумя музыкантами лейбл не смог договориться, и с ними сейчас идут судебные споры.

Продюсер решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на результат и эксклюзивность контента. Фадеев заявил, что с этого времени он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как это было раньше.

В частности, Максим Александрович работал с группой SEREBRO, MOLLY (Ольга Серябкина) и Глюкозой. До недавних пор его подопечной была Наргиз Закирова, которая в конце лета со скандалом разорвала отношения с Фадеевым.

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Видео: Instagram / fadeevmaxim