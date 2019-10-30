Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон популярного комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщает портал DonDay.
Сваты седьмой сезон
Исполнитель одной из главных ролей заявил, что в сценарии новых "Сватов" есть несколько зимних сцен, которые будут снимать в январе-феврале 2020 года. Летом следующего года съемки продолжатся. Таким образом, "совсем скоро все будет готово".
Актер, сыгравший в сериале Ивана Будько, не захотел раньше времени раскрывать все подробности. Однако пообещал зрителям, что в новом сезоне "Сватов" будет много всего интересного и неожиданного. По слухам, в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.
Комедийный сериал "Сваты", первый сезон которого вышел в 2008 году, рассказывает о взаимоотношениях людей внутри одной семьи. Интеллигентные городские жители Ковалевы противостоят колоритным селянам Будько.
Ранее в сети появилась информация, что из проекта уходит актер Николай Добрынин. Артисту надоели постоянные насмешки над его героем Митяем. Также появились слухи, что сериал собираются покинуть Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву, и Анна Кошмал, известная зрителям по роли повзрослевшей Женьки. Из-за массового ухода актеров создатели "Сватов" якобы решили сменить название.
Фото: YouTube / кадры из сериала "Сваты"
Видео: Youtube/ Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95
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