Наргиз со слезами на глазах рассказала о причинах разрыва с Фадеевым

Она заявила, что продюсерский центр Фадеева запретил ей выступать с концертами.

В четверг, 29 августа, в сети появилось откровенное интервью "А поговорить?" с певицей Наргиз. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Наргиз Закирова впервые откровенно высказалась о разрыве сотрудничества с Максимом Фадеевым. По словам певицы, никто в MALFA не занимался организацией ее концертов.

И я поняла, что в лейбле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Рулит всем совершенно другой человек, и она там может сворачивать горы отметила Наргиз

Певица предположила, что руководит лейблом Ольга Серябкина, которая "хочет быть примой". Наргиз также связала это с уходом их лейбла таких певиц, как Юлия Савичева, Кристина Кошелева и "многих других более талантливых и молодых".

Напомним, что Наргиз заявила о своем разрыве сотрудничества с Фадеевым 8 августа. По ее словам, продюсерский центр запретил ей выступать с концертами.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна дата премьеры "Ведьмака" от Netflix.

Фото:скриншот программы "а поговорить"