Стала известна дата премьеры "Ведьмака» от Netflix

В основу проекта легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.

Премьеры фэнтези-сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix может состоятся 1 ноября. Об этом в своем Twitter сообщил исполнительный продюсер Джованни Юджин Альтамаркес.

По его словам работа над пост-продакшеном продлится до октября. В данный момент авторы проводят пересъёмки ряда сцен из-за замены одного из ведущих актёров.

В основу проекта легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского. Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Видео: Netflix