Жаир Болсонару обратился к нации в честь 198-ой годовщины объявления о независимости страны.

Президент Бразилии выступил в защиту военной диктатуры. Жаир Болсонару в своем обращении к нации напомнил о режиме правления крупнейшим государством Южной Америки, который действовал с 1964 по 1988 год. Выступление политика ознаменовано 198-ой годовщиной провозглашения независимости страны.

В тот исторический день 7 сентября 1822 года...Бразилия заявила всему миру, что она более не приемлет быть в подчинении любой другой нации и что бразильцы никогда не откажутся от своей свободы Жаир Болсонару, президент Бразилии

Политик напомнил, что в 1960-е годы распространение коммунизма в мире считалась мировой угрозой. Бразильские чиновники, движимые порывом сохранения демократических институтов в стране протестовали против того, чтобы Бразилия погружалась в идеологическую радикализацию, социальный хаос и коррупцию. Пресс-секретарь президента Оттавиу Регу Баррус уточнил, что глава страны уверен, что само общество объединилось, чтобы вернуть Бразилию на тот путь, который позволил избежать такого правительства, которое никого бы не устраивало.

В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике.