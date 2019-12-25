Законопроект в парламент внес сын действующего президента страны.

В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на внесенный в местный парламент законопроект. Инициативу о запрещении использования нацистских и коммунистических символов предложил сын действующего президента страны.

Если закон будет принят бразильскими депутатами, то серп, молот и пятиконечная звезда будут запрещены в Бразилии на законодательном уровне, как и свастика. За распространение, изготовление, продажу данной символики предусматривается наказание в виде тюремного срока от 9 до 15 лет.

Автор проекта возглавляет комитет по международным делам от нижней палаты парламента. Он отметил, что на внесение документа его вдохновил украинский пример об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

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Видео: YT / Daily Mail