Прокурор рассказал о личных вещах преступника.

Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил глава антитеррористического ведомства Франции Жан-Франсуа Рикар. Прокурор уточнил, что кроме ножа, которым было совершено преступление, у террориста был с собой Коран и два гаджета.

Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длиной 17 сантиметров Жан-Франсуа Рикар, глава антитеррористического ведомства Франции

Прокурор рассказал журналистам, что внутри церкви Нотр-Дам, около которой произошло вооруженное нападение, злоумышленник оставил сумку с личными вещами. В ней находились два ножа, которыми мужчина не успел воспользоваться.

На данный момент прокуратура подтвердила, что жертвами трагедии стали три человека. Погибли две женщины и мужчина. Одной из них (60-летней женщине) перерезали горло и практически обезглавили, 44-летняя женщина скончалась от нанесенных ранений. Также погиб 55-летний священник.

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце.

Видео: YouTube / ICI MONTRÉAL