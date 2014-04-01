Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на вакцину "Спутник V"

Кристиан Эстрози надеется на быстрое одобрение препарата Европейским агентством.

Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом Кристиан Эстрози сообщил в эфире французского телеканала BFM. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, сделал ли он запрос на получение препарата РФ для вакцинации местного населения.

Да, можно сказать, что так. Кристиан Эстрози, мэр Ниццы

Чиновник добавил СМИ, что надеется на то, что "Спутник V" пройдет апробацию Европейского агентства по лекарственным препаратам к июню текущего года. При этом российским препаратом уже пользуются в десятках стран. Ранее сам Эстрози выступал за быстрое разрешение препарата на территории Франции. Он говорил о том, что вакцинация населения в государствах, которые одобрили вакцину, ведется хорошо.

Видео: YT / BFMTV