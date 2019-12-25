В Ницце прошла церемония в память о погибших при теракте

Полицейских, поймавших преступника, наградили Орденом Почетного легиона.

В Ницце прошла национальная церемония в память о погибших при атаке около церкви. Об этом рассказали местные телеканалы. LCI вел трансляцию мероприятия. В СМИ уточнили, что траурные мероприятия состоялись при участии родственников жертв теракта, представителей власти. В частности, церковь посетил бывший президент Франции Николя Саркози. С речью к населению обратились мэр города Кристиан Эстрози и премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Собравшиеся минутой молчания почтили погибших. В условиях распространения коронавируса участникам церемонии пришлось соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. После минуты молчания военный оркестр исполнил гимн республики "Марсельезу".

Жертвы преступника посмертно получили Национальные медали жертв терроризма. Власти наградили офицеров полиции, которые смогли остановить нападавшего. Представителям закона вручили Ордена Почетного легиона.

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