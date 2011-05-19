Три игрока "Марселя" пострадали во время беспорядков на матче с "Ниццей"

Футболит кинул в ответ в сторону болельщиков бутылку, после чего завязался конфликт.

Игроки "Марселя" Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы в результате беспорядков на матче третьего тура чемпионата Франции с "Ниццей".

Игра была прервана на 75-й минуте после конфликта футболиста "Марселя" Димитри Пайета с фанатами соперников. Футболист кинул в сторону трибуны брошенную в него бутылку, что и положило начало конфликта. Болельщики выбежали на поле, а судья остановил матч.

В ходе беспорядков футболисты получили различные травмы. "Марсель" решил не продолжать игру, что означает техническое поражение команды. Таким образом, футболисты "Ниццы" выиграли матч со счетом 1:0.

Ранее на матче российских хоккейных команд произошла массовая драка.

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