Игра проводилась в Южно-Сахалинске.

В матче российских хоккейных команд произошла массовая драка. Видео с инцидентом опубликован в Instagram-аккаунте представителей клуба из Южно-Сахалинска. Они уточнили, что столкновение на ледовом поле произошло во время игры в Молодежной хоккейной лиге "Сахалинских акул" со спортсменами из "Атланта".

Хоккеисты сражались за Кубок главы городского округа Ступино. Конфликт начался после удаления одного из игроков "Сахалинских акул" с арены. Судейским составом была объявлена пауза, за которую игроки успели поконфликтовать. Разнять спорщиков удалось не сразу. Около 10 минут ушло на то, чтобы вписаться всем провинившимся штрафы.

Матч завершилась со счетом 2:0 в пользу "Атланта".

Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку в Одинцове.

Видео: Instagram / @sakhsharks