  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В матче российских хоккейных команд произошла массовая драка

0 0

Игра проводилась в Южно-Сахалинске.

В матче российских хоккейных команд произошла массовая драка. Видео с инцидентом опубликован в Instagram-аккаунте представителей клуба из Южно-Сахалинска. Они уточнили, что столкновение на ледовом поле произошло во время игры в Молодежной хоккейной лиге "Сахалинских акул" со спортсменами из "Атланта".

Хоккеисты сражались за Кубок главы городского округа Ступино. Конфликт начался после удаления одного из игроков "Сахалинских акул" с арены. Судейским составом была объявлена пауза, за которую игроки успели поконфликтовать. Разнять спорщиков удалось не сразу. Около 10 минут ушло на то, чтобы вписаться всем провинившимся штрафы.

Матч завершилась со счетом 2:0 в пользу "Атланта".

Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку в Одинцове.

Видео: Instagram / @sakhsharks

Теги: атлант, массовая драка, молодежная сборная, южно-сахалинск
Категории: Хоккей, Спорт, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии