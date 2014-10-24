Информации о раненых нет.

Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку в Одинцове. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Московской области. В полиции уточнили, что участники конфликта были вооружены палками и ножами. Сведений о пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК "Одинбург" источник агентства

Ранее в МВД РФ установили, что иностранные граждане в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, использовать грубую силу при общении с сотрудниками правопорядка и устраивать массовые драки. Сейчас на территории РФ находится свыше 700 тысяч незаконно приехавших выходцев из стран СНГ.

Драка в Сланцах закончилась падением с балкона.

Видео: Вконтакте / Типичное Одинцово