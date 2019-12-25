Драка в Сланцах закончилась падением с балкона

Полиция расследует смертельное падение с балкона в Сланцевском районе Ленобласти.

Полиция Сланцевского района Ленобласти разбирается в обстоятельствах смертельного инцидента, произошедшего 3 августа: 41-летний мужчина погиб в результате падения с балкона третьего этажа на улице Жуковского в Сланцах. По предварительной информации, перед падением в полицию поступило сообщение о ссоре в квартире этого же дома.

На данный момент известно, что конфликт мог произойти между погибшим и несколькими неустановленными лицами, посетившими одну и ту же квартиру. Конфликт перешел в драку, итогом которой и могло стать сбрасывание человека с балкона. Все прочие участники конфликта, предположительно, скрылись с места происшествия на автомобиле Skoda Superb.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ - убийство.

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