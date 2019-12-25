После пожара в квартире в Колпино нашли труп мужчины с тату на плече

На теле умершего также обнаружили многочисленные раны.

В ночь на вторник, 3 августа, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о пожаре в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

После тушения огня в квартире обнаружили труп мужчины с множественными гематомами лица, параорбитальной гематомой, колото-резаной раной скуловой области справа. На вид погибшему около 35-40 лет, на правом плече татуировка в виде иероглифа.

В ходе расследования стражи порядка задержали безработного жителя Колпино. Выяснилось, что 3 августа в 03:20 он вместе с погибшим выпивал спиртное в квартире, в которой произошел пожар. У мужчин возникла ссора, в ходе которой задержанный руками избил своего собутыльника.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Из квартиры изъяли следы рук, 4 ножа, вырез обоев с веществом бурого цвета, биоматериалы, 3 окурка, дактокарту трупа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в квартире на Ленской нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV