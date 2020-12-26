В квартире на Ленской нашли труп мужчины

В полицию обратился брат погибшего и рассказал, что мужчина уже 10 дней не выходит на связь, а из его квартиры идет трупный запах.

В воскресенье, 1 августа, в Красногвардейском районе в доме №6 на Ленской нашли труп мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 31 августа обратился брат погибшего и рассказал, что мужчина уже 10 дней не выходит на связь, а из его квартиры идет трупный запах. На месте происшествия оперативники вскрыли дверь квартиры и обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Сообщается, что в доме было найдено охотничье ружье. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире. На неприятный запах полицейским пожаловались соседи.

Фото: Piter.tv