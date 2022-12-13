В ванной на Октябрьской набережной обнаружили труп предпринимателя

На теле горожанина заметили резаные раны шеи, обоих предплечий, а также колото-резаную рану грудной клетки слева.

В Невском районе убили бизнесмена. Тело мужчины нашла его девушка в квартире, где они вместе проживали. Пара имела жилье на Октябрьской набережной, 86.

По информации Piter.tv, на теле мужчины было множество ножевых ранений. Подруга погибшего вызвала полицию. Женщина рассказала стражам порядка, что приехала домой накануне вечером, 11 марта, и увидела, что ванной горит свет. Девушка решила прогуляться с собакой, пока ее сожитель мылся. Когда она вернулась домой, то вновь увидела свет в ванной комнате. Она решила проверить, все ли у ее молодого человека в порядке. В джакузи лежал мертвый жених.

Эксперты заметили на теле мужчины резаные раны шеи, обоих предплечий, а также колото-резаную рану грудной клетки слева.

Труп направили в морг для установления причина смерти. Правоохранители изъяли следы пальцев рук, биоматериалы, полотенце, мобильный телефон с зарядным устройством.

Ранее на Piter.tv: экс-председателя совета директоров Леноблбанка Александра Попова будут судить.

Фото: Pxhere